تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن في العنق في ولاية نيويورك

قالت شرطة ولاية نيويورك إن الكاتب الشهير سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود تعرض للطعن يوم الجمعة قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

وحوالي الساعة 11 صباحًا، اقتحم رجل مشتبه به المنصة في مؤسسة شوتاكوا وهاجم سلمان رشدي وأحد المحاورين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة.

وقالت شرطة الولاية إن "رشدي أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة. ولم تعرف حالته بعد".

وعانى المكلف بإدارة المداخلة إصابة طفيفة في الرأس، بحسب المسؤولين.

وقامت عناصر الأمن المكلفة بالحدث باحتجاز المشتبه به على الفور. ولم يتم الإفراج عن اسمه.

وقال متحدث باسم مؤسسة شوتاكوا عندما اتصلت به رويترز "نتعامل مع حالة طارئة".

وسقط رشدي على الأرض عندما هاجمه الرجل ثم أحاطت به مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين رفعوا ساقيه لإرسال مزيد من الدم على ما يبدو إلى الجزء العلوي من جسمه في الوقت الذي تم فيه ضبط المهاجم وذلك حسبما قال شاهد طلب عدم ذكر اسمه.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، تهديدات بالقتل بسبب روايته الرابعة "آيات شيطانية" والتي تحتوي على فقرات اعتبرت تجديفية. وتم حظر الرواية في دول كثيرة يقطنها عدد كبير من المسلمين عند نشرها عام 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الإيراني الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي لاتهامه بالتجديف.

واختبأ رشدي لسنوات عديدة. وتراجعت الحكومة الإيرانية فيما بعد عن هذه الفتوى وعاش رشدي بشكل علني نسبياً في السنوات الأخيرة. ولكن منظمات إيرانية رصدت مكافأة قيمتها ملايين الدولارات لقتل رشدي.

وقال موقع تشوتاكوا على الإنترنت إن رشدي كان موجودا في المؤسسة للمشاركة في نقاش حول دور الولايات المتحدة باعتبارها ملجأ للكتاب والفنانين في المنفى و"موطنا لحرية التعبير الإبداعي".