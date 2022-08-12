غوتيريش يؤكد التزامه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن "التزامه الواضح" بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وذلك خلال زيارته إلى سيول، بعد أسابيع من إعلان بيونغ يانغ أنها "مستعدة لتعبئة" قوة الردع.

وقال غوتيريش في لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول "أؤكد التزامنا الواضح بنزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق والنهائي من شبه الجزيرة الكورية، من كوريا الشمالية".

وأضاف أن هذا "هدف أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها"، وفق ما بثه التلفزيون المحلي.

قبل وصوله إلى سيول الخميس، زار الأمين العام للأمم المتحدة اليابان، حيث ألقى كلمة بمناسبة الذكرى الـ 77 لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما. وكرر الاثنين في الأرخبيل الياباني التحذير الصارم من أهوال الأسلحة النووية الذي أطلقه في نيويورك الأسبوع الماضي خلال مؤتمر رئيسي حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال في مؤتمر صحافي في طوكيو الاثنين "نشهد تطرفًا في الوضع الجيوسياسي ما يجعل خطر الحرب النووية مرة أخرى شيئاً لا يمكننا تجاهله تمامًا".

وحذرت واشنطن وسيول مرارًا في الأشهر الأخيرة من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية أخرى ستكون السابعة في تاريخها.

واتهمت بيونغ يانغ الخميس سيول بالوقوف وراء تفشي كوفيد-19 في البلاد وهددت بـ "القضاء" على قادة كوريا الجنوبية.

أجرى نظام كيم جونغ أون عدداً قياسية من التجارب على الأسلحة هذا العام، بينها صاروخ باليستي عابر للقارات، لأول مرة منذ 2017.

وفي يوليو أكد كيم جونغ أون أن بلاده "مستعدة لتعبئة" قوتها للردع النووي في حال نشوب صراع عسكري مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.