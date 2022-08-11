واشنطن تؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا

دعت الولايات المتحدة روسيا الخميس إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا التي تعرضت لقصف جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية "القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول" مضيفا أن "الولايات المتحدة تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني. وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها".