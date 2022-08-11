أوكرانيا تنشد الدعم العربي في مواجهة روسيا وتتعهد باستئناف صادرات القمح

قال المبعوث الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا مكسيم صبح اليوم الخميس إن أوكرانيا مستعدة لاستئناف صادرات القمح للدول العربية والإفريقية بعد جهود وساطة.

وأدلى صبح بتصريحاته عبر دائرة تلفزيونية في اجتماع لجامعة الدول العربية. وقال "اليوم لدينا هنا في أوكرانيا أكثر من 20 مليون طن من الحبوب يمكن تصديرها بشكل أساسي إلى الدول العربية والإفريقية لكننا حتى وقت قريب، لم نكن قادرين على القيام بذلك بسبب محاصرة موانئنا البحرية التي فرض عليها الغزاة الروس غلقا تاما وحصارا محكما".

وتابع قائلا "إننا في أوكرانيا مستعدون لمواصلة توريد الحبوب إلى الأسواق العالمية والعربية بكل حزم وجدية. كلكم تعلمون أنه بفضل المفاوضات المضنية والوساطة الفعالة لبعض شركائنا، بدأ مؤخرا التنفيذ العملي لخطة استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية من موانئنا الواقعة على البحر الأسود نحو شركائنا وزبائننا في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وناشد صبح الدول العربية التصدي لشحنات الحبوب التي يشتبه في أن روسيا استولت عليها من أوكرانيا.

وقال "كما أود من خلالكم، أيها السادة ممثلو الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع أن أناشد سلطات البلدان العربية من الخليج إلى المحيط وأدعوها لحجز جميع شحنات الحبوب المشبوهة لأن إفلات روسيا من العقاب سيشجعها على مواصلة سرقة الحبوب من الجنوب الأوكراني المحتل".

وأضاف قائلا "إننا نعول على دعم أوسع من قبل العالم العربي لجميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة والتي تتعلق بإدانة العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا وسبل إيقافه".