مقتل 4 عناصر من حركة الشباب في ضربة أميركية بالصومال

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب المتطرفة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الهجوم وقع الثلاثاء قرب بلدوين على مسافة 350 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته حركة الشباب الموالية لتنظيم "القاعدة" على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه وفق حصيلة أولية "أسفرت الضربة عن مقتل أربعة إرهابيين من حركة الشباب فيما لم يقتل فيها أو يصب مدنيون".