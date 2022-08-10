القضاء الأميركي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

أكدت وزارة العدل الأميركية الأربعاء كشف النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت عن توجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت وزارة العدل أن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير 2020.

على صلة قال مسؤول أميركي اليوم إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الاتهامات الموجهة لعضو في الحرس الثوري بتهمة التخطيط لقتل بولتون يجب أن تؤثر على الدبلوماسية النووية مع إيران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "من وجهة نظرنا، ينبغي ألا يحدث ذلك"، مشيرا إلى أن وزارة العدل وجهت اتهامات لشهرام بورصافي بشكل مستقل عن الدبلوماسية الأمريكية مع إيران.