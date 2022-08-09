منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجمات ضد "القردة" بسبب الجدري

أكّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن مرض جدري القردة لا علاقة له بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرض هذه الحيوانات للاعتداء في البرازيل.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف ردا على سؤال بشأن تقارير عن تعرض عشرات القردة للتسمم وإصابة بعضها بجروح في أقل من أسبوع في محمية رو دي بريتو في ولاية ريو دي جانيرو: "يحتاج الناس إلى معرفة أن انتقال الفيروس الحالي يحدث بين البشر".

ورُجمت قردة أخرى ولوحقت وسُمّمت في مدن برازيلية مختلفة وفق تقارير إخبارية منقولة عن جمعية "رينكتاس" لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وسجّلت البرازيل أكثر من 1700 إصابة ووفاة واحدة بجدري القردة وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أكثر من 28100 إصابة و12 وفاة.

وأوضحت هاريس أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر لكن الانتشار الحالي للوباء في العالم يعزى إلى البشر.