بايدن يوقع على قانون الاستثمار في أشباه النواقل لإتاحة المنافسة مع الصين

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لقطاع إنتاج أشباه النواقل بشكل خاص في الولايات المتحدة، لإتاحة المنافسة مع الصين.

وأكد الرئيس بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. كما يخصص القانون عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.