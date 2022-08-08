بايدن يرحب بالهدنة في غزة

رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بالهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد في غزّة، حاضًّا جميع الأطراف على تنفيذها بالكامل.

وقال بايدن في بيان إنّ واشنطن عملت مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة ودول مختلفة في المنطقة للتشجيع على حَلّ سريع للنزاع خلال الأيّام الثلاثة الماضية.

وأضاف: "ندعو أيضًا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفّق الوقود والإمدادات الإنسانيّة إلى غزّة مع انحسار القتال".

كما أعرب الرئيس الأميركي عن أسفه لسقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيّين في غزّة، وقد خلّفت أعمال العنف 44 قتيلًا فلسطينيًا على الأقلّ، بينهم 15 طفلًا.

واعتبر بايدن أنّ "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيّين في غزّة هي مأساة".