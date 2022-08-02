مصدر: طائرات حربية صينية تحلق فوق مضيق تايوان قبل زيارة بيلوسي المرتقبة

ذكر مصدر لرويترز أن عدة طائرات حربية صينية حلقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، بينما أبلغ أشخاص مطلعون أنه من المتوقع وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وحذرت الصين مرارا من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إنها لن ترضخ للترهيب الصيني بخصوص الزيارة.

وقال المصدر لرويترز إنه إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي.

وذكر المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية ضغطت على خط الوسط صباح اليوم الثلاثاء في خطوة غير معتادة وصفها المصدر بأنها "استفزازية للغاية".

وأضاف أن المقاتلات الصينية أجرت مرارا مناورات تكتيكية لامست خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح اليوم الثلاثاء، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة.

ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.

وفي بيان اليوم الثلاثاء قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها على دراية تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان وستنشر القوات على نحو ملائم ردا على التهديدات.