واشنطن: الصين تتموضع لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

رجّحت واشنطن الاثنين أن الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان يتخلله إطلاق صواريخ، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجيّة جون كيربي لصحافيين "يبدو أن الصين تتموضع لاتخاذ مزيد من الخطوات المحتملة في الأيام المقبلة"، ما "قد يشمل استفزازات عسكرية مثل إطلاق صواريخ في مضيق تايوان أو حول تايوان"، مشيرًا أيضًا إلى "احتمال دخول جوي على نطاق واسع إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية".

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