واشنطن: "يحقّ" لبيلوسي زيارة تايوان ولا سبب لافتعال الصين "أزمة"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال مسؤول أميركي كبير الاثنين إن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، معتبرًا أن لا سبب يدفع الصين لافتعال "أزمة" من هذه الزيارة التي لا تزال غير مؤكدة.

وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجيّة جون كيربي لصحافيين "لرئيسة مجلس النواب الحقّ في زيارة تايوان. ولا يوجد سبب يجعل بكين تحول زيارة محتملة تتفق مع سياسات الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من الأزمة".

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