الصليب الأحمر يندد بمهاجمة أسرى الحرب الأوكرانيين وعدم السماح له بزيارة الموقع

المصدر: زوريخ - رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن اللجنة لم تتلق بعد تصريحا بزيارة موقع هجوم يوم الجمعة الذي أودى بحياة عشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، منددة بالحادث الذي وقع في منشأة أولينيفكا بشرق أوكرانيا.

وقالت اللجنة في بيان "عائلات الضحايا يجب أن تتلقى أخبارا وأجوبة عاجلة عما حدث لأحبائهم. يجب على الأطراف بذل كل ما في وسعهم بما في ذلك من خلال التحقيقات المحايدة للمساعدة في تحديد الحقائق وراء الهجوم وتوضيح هذه القضية. ومع ذلك ليس من دور أو تفويض اللجنة الدولية إجراء تحقيقات عامة في جرائم حرب مزعومة".

ودعت روسيا، اليوم الأحد، خبراء بالأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى المحتجزين لدى انفصاليين تدعمهم موسكو.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بخصوص الضربة الصاروخية أو الانفجار الذي قتل فيما يبدو عشرات الأسرى الأوكرانيين في بلدة أولينيفكا على خط المواجهة في وقت مبكر من يوم الجمعة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت قائمة بأسماء 50 أسيرا أوكرانيا قُتلوا و73 أُصيبوا فيما قالت إنه ضربة عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ أمريكية متطورة سريعة الحركة (هيمارس).

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها قائلة إن المدفعية الروسية هاجمت السجن للتستر على سوء معاملة الأسرى هناك.

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