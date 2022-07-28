مسؤول أميركي: بايدن وشي اتفقا على عقد قمة حضورية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال اتصال هاتفي الخميس على تنظيم أول قمة حضورية تجمع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة الأميركية على ما أفاد مسؤول أميركي الصحافيين.

وأوضح المسؤول طالبا عدم كشف اسمه أن الزعيمين "ناقشا أهمية عقد لقاء حضوري واتفقا على أن تتابع أجهزتهما الموضوع لإيجاد الوقت المناسب للطرفين لذلك". وأشار إلى أن الرئيسين لم يتطرقا إلى موضوع تعديل الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلع صينية.

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