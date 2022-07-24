الكويت.. تعيين أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مساء الأحد، عن صدور أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وصدر القرار في مرسوم أميري عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.



والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد 1956 عسكري كويتي برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس 2022، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وسبق أن كان عضواً في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديراً للكرة خلال العصر الذهبي للنادي.

كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضا اتحاد الشرطة الكويتي.

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