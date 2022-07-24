البيت الأبيض يؤكد أنه يمكن احتواء تفشي جدري القردة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الأحد أنه واثق بأن السلطات يمكنها القضاء على جدري القردة في الولايات المتحدة عبر تسريع طرح اللقاحات والعلاج لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال أشيش جا، منسّق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية: "أعتقد أنه يمكن احتواء جدري القردة تماماً".

وأضاف: "لقد تصّرفنا بسرعة"، وأشار إلى أن واشنطن اعتمدت استجابة مكثّفة بشكل كبير جداً، بما في ذلك الحصول على حوالى 800 ألف جرعة لقاح من الدنمارك.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس السبت أن تفشي مرض جدري القردة يمثّل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما أصاب نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

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