السعودية تحيل أحد مواطنيها إلى النيابة لتسهيله دخول "صحفي غير مسلم" إلى مكة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في السعودية، بأن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين "غير المسلمين" ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحسب مواقع إخبارية وصحف سعودية اليوم طالب المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ مايلزم بحقه وفق الأنظمة.

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