ترامب يحضر جنازة زوجته الأولى إيفانا بنيويورك.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وأبنائهما الثلاثة جنازة زوجته الأولى إيفانا ترامب، أيقونة الثمانينات، وسيدة الأعمال التي ساعدته في بناء إمبراطوريته المالية.

وقبل توجهه إلى الجنازة، كتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" قائلا "إنه ليوم حزين للغاية، ولكنه في الوقت ذاته احتفال بحياة رائعة وجميلة".

وأضاف ترامب الذي حضر المراسم مع زوجته الحالية السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب "هذا لن يكون أمرا سهلا".

وسار ترامب وإيفانا وأبنائه الثلاثة، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، وعائلاتهم وراء نعش إيفانا الذهبي اللون في كنيسة سانت فنسنت فيرير الرومانية الكاثوليكية في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

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