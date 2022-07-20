بوتين يهاجم "كوكاكولا": اشربوا "شاي إيفان" بدلا من "كيماويات بحتة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكوكا كولا بأنها "كيمياويات بحتة"، داعياً الروس لشرب "شاي إيفان"، وهو مشروب روسي يصنع من نبتة السنفية.

وجاءت تصريحات بوتين اليوم الأربعاء، في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية والذي حمل شعار "أفكار قوية للعصر الجديد". ورد فيها على سؤال ألكسندر كلينوف، رئيس اتحاد منتجي "شاي إيفان"، الذي طرح فكرة بيع المشروب للروس.

وقال بوتين: "بعيداً عن المزاح، هذا بالتأكيد أكثر فائدة من الكوكا كولا. ففيها كماويات بحتة"، واعدا بالتوقيع على جميع الوثائق التي من شأنها أن تساعد في الترويج لمنتج ألكسندر كلينوف.

وأعلنت شركة كوكا كولا عن انسحابها من روسيا في 16 يونيو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news