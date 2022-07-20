"مسرحية إعدام اليهود" تثير غضباً في إسرائيل.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار مقطع فيديو تم تصويره خلال مسرحية مدرسية في القدس الشرقية، غضبا وانتقادات في إسرائيل، حيث يظهر الطلاب وهم يوجهون "أسلحة" إلى طلاب آخرين يرتدون زي يهود متدينين معصوبي الأعين وجاثيين على ركبهم.

وقع الحادث في مدرسة عناتا الثانوية الفلسطينية في القدس الشرقية، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لقناة 12 يوم الأربعاء.

وانتشر مقطع الفيديو على تطبيق تيك توك"، على نطاق واسع.

סרטון בו נראים תלמידי בית הספר תיכון לבנים ענאתא שבמזרח ירושלים "רוצחים" בהצגה את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר pic.twitter.com/FOI2O5tJW6 — Shimon (@Shimon38542581) July 19, 2022

ويظهر في الفيديو، طلاب يؤدون عرضا مسرحيا يلوح بعضهم بالعلم الفلسطيني، فيما يوجه آخرون ملثمون أسلحة لطلاب آخرين يرتدون زي يهود متدينين، على وقع أغاني فلسطينية حماسية في حضور العشرات من أولياء الأمور الذين كانوا يهتفون ويصفقون.

واعتبر النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في تعليق له على تويتر، أن الحادث يشكل "تحريضا ضده على وجه التحديد"، بحجة أن الطالب الذي كان يرتدي ملابس دينية تقليدية، بما في ذلك الكيباه (القبعة) البيضاء، من المفترض أنه يمثل شخصيته.

وغالبا ما يُرى بن غفير وهو يرتدي كيباه بيضاء مماثلة.

ونددت وزارة التعليم الإسرائيلية بالحادثة، وأوضحت أن المدرسة تحت السيطرة الإدارية الكاملة للسلطة الفلسطينية.

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