رئيس الدولة يغادر جدة

المصدر: جدة - وام

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جدة اليوم بعد أن شارك سموه في أعمال " قمة جدة للأمن و التنمية" التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.

كان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز .. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بالسعودية.

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