رئيس الدولة يستقبل رئيس الوزراء العراقي على هامش قمة جدة

المصدر: جدة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق وذلك على هامش "قمة جدة للامن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان، التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وفرص تطويرها وتنميتها. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

كما حضر اللقاء من الجانب العراقي ، الدكتور علي علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية واحسان عبدالجبار وزير النفط وعلاء جبوري وزير التجارة .

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