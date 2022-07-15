محمد بن سلمان يستقبل بايدن في قصر السلام (فيديو)

المصدر: الرياض - وكالات ومتابعات

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، اليوم الجمعة، حيث قال مسؤولون أميركيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة خليجيين آخرين.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي، حيث صافحه بطريقة كوفيد (19) لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة.

وسيعقد الرئيس الأميركي محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان.

وستتناول المحادثات السعودية الأميركية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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