بدء أعمال الجلسة الـ"10" للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في الرباط

المصدر: الرباط - وام

بدأت في الرباط، أمس، أعمال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام باجتماعات لجان البرلمان وهيئة مكتبه وذلك بمقر مجلس النواب المغربي ومشاركة 80 برلمانيا يمثلون مختلف برلمانات دول العالم.

على صعيد متصل، التقى أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مقر المجلس راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، وجرى بحث مستجدات العمل المشترك ذات الصلة بالتسامح والسلام وسبل تعزيز العمل المشترك لنشر تلك القيم ونبذ العنف والتطرف والكراهية.

كان أحمد بن محمد الجروان قد ترأس اجتماع هيئة مكتب البرلمان فيما عقدت اجتماعات اللجان الست الدائمة وشملت لجنة زرع السلام، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة العلاقات للدولية، ولجنة المرأة والشباب، ولجنة مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد أن اجتماعات أمس التحضيرية لاجتماع الغد المقرر عقده في مجلس النواب المغربي ناقشت ضرورة العمل على إيجاد حل لأزمة الأمن الغذائي والطاقة وركزت على معالجة القضايا المعاصرة و أحدث التطورات السياسية على الساحة الدولية من خلال جلسات الحوار السلمي .

وأضاف: "ناقشت اللجان أيضا تشكيل فرق عمل في البرلمانات المحلية والإقليمية داعمة لنشر التسامح والسلام وتم إقرار تشكيل لجنة مختصة من البرلمانيين لمتابعة تداعيات الأمن الغذائي الدولي وسبل حمايته وتعزيزه".

جدير بالذكر أن الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام ستستكمل أعمالها بعقد الجلسة العامة اليوم في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين المغربيين ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي وممثلي ما يزيد عن 80 دولة حول العالم، على أن تختتم أعمال الجلسة العاشرة غد الجمعة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.

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