مصر ترفع أسعار الوقود في مراجعة ربع سنوية

المصدر: القاهرة - وام

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر اليوم سعر الوقود المحلي إلى ثمانية جنيهات (0.4244 دولار) للتر البنزين 80، و9.25 جنيه (0.4907 دولار) للتر البنزين 92، و10.75 جنيه (0.5703 دولار) للتر البنزين 95، و7.25 جنيه لكل من السولار والكيروسين. وبذلك يرتفع سعر بنزين 80 وبنزين 92 والسولار بواقع 0.50 جنيه بينما يرتفع بنزين 95 بواقع جنيه.

وقالت وزارة البترول المصرية إنه تمت زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.

يذكر ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع بشكل ربع سنوي وقررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليه/سبتمبر 2022.(الدولار = 18.8500 جنيه)

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