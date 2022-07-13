الرئيس المصري يشيد بكلمة رئيس الدولة ويؤكد أنها وضعت خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية

المصدر: القاهرة - وام

أشاد فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي وجهها اليوم .. و ثمن الرؤية الثاقبة لسموه التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية .. و عبر عن ثقته بأن الإمارات و العالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.



وقال الرئيس السيس في تغريدة له عبر حسابه على " تويتر" : " تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء و التنمية و الأخوة و حدد بها بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية و الخارجية.

وأضاف : " أؤكد مجددا عزمنا تعزيز علاقات الأخوة و التعاون و نقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

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