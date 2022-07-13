الرئيس المصري يشيد بكلمة رئيس الدولة ويؤكد أنها وضعت خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية
أشاد فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي وجهها اليوم .. و ثمن الرؤية الثاقبة لسموه التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية .. و عبر عن ثقته بأن الإمارات و العالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس السيس في تغريدة له عبر حسابه على " تويتر" : " تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء و التنمية و الأخوة و حدد بها بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية و الخارجية.
وأضاف : " أؤكد مجددا عزمنا تعزيز علاقات الأخوة و التعاون و نقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
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