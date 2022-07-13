دونيتسك تريد الانضمام إلى روسيا كجمهورية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعربت جمهورية دونيتسك الشعبية عن رغبتها بأن تصبح جزءا من روسيا كجمهورية، وفق ما صرحت به للصحفيين وزيرة خارجية الجمهورية، ناتاليا نيكونوروفا.

وقالت نيكونوروفا الثلاثاء: "نحن واثقون ومقتنعون بأنها ستظل جمهورية دونيتسك، لأن لدينا علمنا ونشيدنا الخاص. مواطنونا يقاتلون اليوم من أجل رموز الدولة هذه".

وحثت نيكونوروفا على عدم التسرع في الأمور، مشيرة إلى أن أولوية جمهورية دونيتسك الشعبية في الوقت الحالي، هي تحرير الجمهورية. وذكرت في حديثها عن الاستفتاء أنه "سننظر إلى إرادة شعبنا، ووفقا لها سنواصل عملنا".

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