مصر .. قرار جمهوري بتعيينات جديدة بالمحكمة الدستورية العليا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر عدد الجريدة الرسمية المصرية، الصادر اليوم الخميس، قرارالرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، رقم 304 لسنة 2022، بشأن تعيين القاضي صلاح محمد عبدالمجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس، نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وبموجب القرار ذاته، يُعين المستشار الدكتور مظهر فرغلي على محمد، رئيسًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا، ويُعين القاضي هشام على سكرمستشارًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، فيما يُعين الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه، مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.

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