الكرملين يأمل في تولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في بريطانيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

قال الكرملين الخميس إنه يأمل تولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في المملكة المتحدة بينما يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضة لدفعه إلى الاستقالة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن هذه الأزمة السياسية التي يبدو أنها ستفضي إلى إطاحة جونسون "نأمل أن يأتي يوما أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا".

ومن المقرر أن يستقيل بوريس جونسو من منصب زعيم المحافظين اليوم - وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف"، حيث من المقرر أن تجري انتخابات زعيم حزب المحافظين هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.

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