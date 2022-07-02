هجوم إسرائيلي بالصواريخ جنوب طرطوس فجر اليوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح اليوم السبت، إصابة مدنيين اثنين بهجوم إسرائيلي جديد بالصواريخ على عدد من المداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس.

وقالت الوكالة: "أصيب مدنيان اثنان ووقعت بعض الخسائر المدنية جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على عدد من المداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس".

وأضافت نقلا عن مصدر عسكري أن الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس.

وأضاف المصدر إن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية.

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