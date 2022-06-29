واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وفي التفاصيل، جمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات و"جمدوا" حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي كما أفاد بيان صادر عن "وحدة العمل" التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية.

كذلك تم الحجز على خمسة يخوت فخمة على الأقل وعقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم عقوبات.

وقال البيان "معا سنضمن بأن العقوبات ستستمر في فرض كلفة باهظة على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر والطويل على أوكرانيا".

وشكلت وحدة العمل في 17 مارس أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء غزو موسكو لأوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

وتضم مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

وتكمن مهمة الوحدة خصوصا في استهداف العقارات الفخمة واليخوت الضخمة لأصحاب المليارات الروس المقربين من فلاديمير بوتين.

ويحاول أعضاء وحدة العمل عزل موسكو عن النظام المالي العالمي وهم حدوا من قدرة روسيا على حيازة التكنولوجيا الحديثة.

وفي اليوم الأول من قمتهم في ألمانيا أعلن قادة مجموعة السبع فرض حظر على الذهب المستخرج حديثًا في روسيا لمنع موسكو والأقلية الحاكمة في البلاد من استخدام المعدن الثمين للتحايل على العقوبات.

وحذرت الوحدة في بيانها من أنها ستستمر في تعقب أصول النخب الروسية، وأعلنت أن "مهمة وحدة العمل لم تنته. نواصل زيادة كلفة الحرب على روسيا".

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