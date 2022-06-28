رئيس الوزراء الأردني: الحياة عادت إلى طبيعتها في العقبة

المصدر: عمان - د ب أ

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، أن الأمور في مدينة العقبة "أصبحت آمنة وتحت السيطرة، وعادت الحياة إلى طبيعتها".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الخصاونة قوله، خلال تفقده اليوم موقع حادث تسرب غاز سام بأحد موانيء العقبة، إن حركة الموانئ والملاحة استؤنفت بشكل كامل مثلما يعمل المنفذ الحدودي بانتظام.

وشدد الخصاونة على أن الوضع العام في العقبة تحت السيطرة الكاملة، ولا توجد أية مخاطر من تركيزات لغاز الكلورين.

وأكد أن الحياة في العقبة آمنة تماما، وجميع الجهات المختصة أكدت سلامة الجو والهواء من أي آثار للغاز، مضيفا أن"الحياة عادت لسيرورتها الطبيعية، ونحن نقف في هذا الصباح في موقع الحادث دون أية إجراءات أو احتياطات أو حتى ارتداء كمامات".

ولفت إلى إزالة جميع الأطواق الأمنية والاحترازية التي وضعت مساء أمس ، مشيرا إلى أن أعداد المصابين في المستشفيات تتناقص باستمرار، وهم يغادرون تباعا بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح الخصاونة أنه كلف وزير الداخلية برئاسة فريق للتحقيق في الحادثة، والوقوف على أسبابها والسبل الكفيلة بعدم تكرارها.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أفاد بأن أعداد الوفيات جراء تسرّب الغاز ارتفعت إلى 13 شخصا ، و130 شخصا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة.

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