ميقاتي: قد نرحل كل سوري لا يملك تصريح عمل أو إقامة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي، عن إجراءات ستتخذها حكومته بحق اللاجئين السوريين في لبنان وإعادتهم إلى سوريا.

وقال ميقاتي في لقاء متلفز مساء أمس الخميس: "قد نضطر لترحيل كل لاجئ سوري لا يملك تصريح عمل أو إقامة رسمية".

وأضاف: "إننا نعيش أزمة في لبنان ومضطرون لاتخاذ إجراءات بخصوص اللاجئين السوريين. لا نستطيع الانتظار حتى انتهاء الأزمة في سوريا لإعادة اللاجئين" على حد تعبيره.

واعتبر ميقاتي أن الوجود السوري الحالي في لبنان "قد يدفع إلى تغير ديموغرافي في البلاد، ويجب اتخاذ قرارات في هذا الإطار تراعي القوانين الدولية".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، أن قرارات العفو الأخيرة الصادرة عن الرئيس السوري بشار الأسد "تساعد على عودة اللاجئين السوريين لديارهم".

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