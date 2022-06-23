روسيا: سلوك التحدي الذي تنتهجه أميركا لن يمر دون رد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذرت الخارجية الروسية واشنطن من منعها لدخول طائراتها لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم للولايات المتحدة وقالت أن سلوك السلطات الأمريكية لن يمر دون رد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الولايات المتحدة لم تسمح بوصول رحلة خاصة للطيران الروسي لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم، حيث أخطرتهم وزارة الخارجية الروسية بضرورة مغادرة الأراضي الأميركية قبل نهاية يونيو الجاري".

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أضافت: "سلوك التحدي هذا الذي تنتهجه السلطات الأميركية لن يمر دون رد، وكما حذرنا سابقا، ففي حال منع هبوط الطائرات الروسية سنرد بالمثل، وسنخطر الجانب الأميركي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

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