معظم سكان أوروبا يحمّلون روسيا مسؤولية الحرب في أوكرانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

حمّلت غالبية كبيرة من المواطنين في ألمانيا، وتسع دول أوروبية أخرى، روسيا مسؤولية الحرب العدوانية في أوكرانيا.

وكانت هذه نتيجة استطلاع أجري بتكليف من مركز الأبحاث الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، ونشرت أمس.

وبحسب الاستطلاع، يرى 66% من المواطنين في ألمانيا أن المسؤولية الرئيسة تقع على عاتق روسيا. وبلغت النسبة في فنلندا 90%، وفي بريطانيا وبولندا والسويد (83% لكل منها).

وأشار الاستطلاع إلى دعم كبير بين مواطني الدول التي شملها المسح لقطع العلاقات مع روسيا، حيث أيد 57% من الألمان قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، وكذلك إنهاء العلاقات الثقافية (45%)، والدبلوماسية (39%). وفي بولندا يميل عدد أكبر من المواطنين لإنهاء العلاقات الاقتصادية (77%).

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