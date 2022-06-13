الأردن.. رفع أسعار الوقود 4 مرات خلال الأشهر المقبلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن مجلس الوزراء يتوجه إلى رفع أسعار الوقود في البلاد على أربعة مراحل على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الشبول في حديث لقناة "المملكة" التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية التي قال فيها إن "الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر"، موضحا أن "الضرائب لم ترتفع بل إن الذي ارتفع هو أسعار المشتقات النفطية فقط".

وأشار إلى أن الحكومة "لم تعكس في نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر فبراير ومارس وأبريل الضريبة على المشتقات النفطية".

ولفت إلى أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، وحلول شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة".

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