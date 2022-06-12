احتجاجات على تكلفة المعيشة في إيطاليا.. وتوقعات بنمو صفري هذا العام

المصدر: روما – وام

شهدت مدن إيطالية عدة مظاهرات احتجاجية على أزمة غلاء المعيشة فيما توقع بنك إيطاليا أن تشهد البلاد نموا صفريا هذا العام. وخرجت جمعيات "أواني الطهي الفارغة" ومواطنون ومستهلكون إلى الشوارع أول أمس للغرض ذاته.

ونقلت وكالة "أنسامد" الإيطالية عن فوريو تروزي، رئيس جمعية Assoutenti وهي جمعية غير ربحية لحماية المستهلك.. في وقفة احتجاجية في ساحة سانتي أبوستولي في روما، قوله: "أواني الطهي فارغة لأن معظم العائلات الإيطالية ليس لديها ما يكفي من الطعام بسبب معدل التضخم المرتفع للغاية.. ونحن هنا لأن الحكومة يجب أن تستمع إلينا ونريد تدابيرهيكلية على سبيل المثال مراجعة أسعار الطاقة وليس تدابير سد الفجوة".

وتابع: "يجب على العالم السياسي أن يحل الأمور من الأساس.. فالمليارات تتصاعد في الدخان دون حل المشكلة". وقد نظمت أيضا احتجاجات "أواني الطهي الفارغة" في فلورنسا ونابولي.

في غضون ذلك قال بنك إيطاليا إن إيطاليا قد تشهد نموا صفريا هذا العام إذا استمرت الحرب الأوكرانية وانقطعت امدادات الطاقة الروسية في الصيف.

وأضاف البنك المركزي أن هذا السيناريو الأسوأ سينتج بعد ذلك نموا سلبيا يزيد عن 1% العام المقبل، وسيعود النمو إيجابيا فقط في عام2024. وذكر أنه إذا لم تكن هناك صدمة كهذه ناتجة عن أزمة الطاقة، فسيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% هذا العام، انخفاضا من 3.8% في توقعاته السابقة، و1.6% في 2023 و1.8% في 2024. وأشار بنك إيطاليا إلي أن التضخم سيرتفع إلى 6.7% هذا العام، لكنه قد يصل إلى 8% في أسوأ السيناريوهات.

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