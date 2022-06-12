ختام فعاليات تدريب جوي مصري سعودي

المصدر: القاهرة - وام

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي / فيصل – 12 / بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي واستمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

يأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية.

وقال البيان إن المرحلة الختامية تضمنت شرحا مفصلا عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة. ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عددا من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

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