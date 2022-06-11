الولايات المتحدة تلغي إلزامية فحص كورونا للمسافرين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي "سي دي سي"، الجمعة، إلغاء الزامية إجراء اختبار كورونا سلبي كشرط لدخول الولايات المتحدة، ابتداء من الأحد.

وأبقى "سي دي سي" على امتلاك بطاقة الحصول على لقاحات كورونا كشرط لدخول المسافرين غير الأميركيين إلى الولايات المتحدة

وتؤكد السلطات الصحية الأميركية أنها ستواصل مراقبة مؤشرات الإصابة بكورونا وستعيد تقييم قراراها إذا تغير الوضع، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الصحة الأميركي، كزافييه بيسيرا قوله "إن هذه الخطوة أصحبت ممكنة بسبب التقدم الذي أحرزته البلاد في مواجهة جائحة كورونا".

روجر داو، رئيس رابطة السفر الأميركية قال إن هذا القرار يمثل "خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لاستعادة السفر الجوي الداخلي وعودة السفر الدولي إلى الولايات المتحدة".

ورفعت العديد من الدول حول العالم الضوابط التي وضعتها في ما يتعلق بالمسافرين القادمين في خطوة لتنشيط السياحة.

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