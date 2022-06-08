قرار جديد لـ «الحج والعمرة»: يمكن إضافة 15 مرافقا

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمتقدم الرئيسي من حجاج الداخل الراغب بالتسجيل لأداء الفريضة هذا العام، إضافة 15 مرافقاً متقدماً.

وأكدت الوزارة أنه عند التسجيل وإضافة مرافق، يظهر حقل إلزامي للإقرار بأنه لم يسبق له أداء فريضة الحج، كاشفة أن الأولية للقبول لمن لم يسبق له الحج، مشددة على أنه يمكن إضافة المرافق بعد حذف طلبه كشخص متقدم، كما يمكن للمتقدم الرئيسي إضافة متقدم مرافق إلى قائمة المرافقين المتقدمين.

ونقلت صحيفة «عكاظ» أنه يمكن للمتقدم الرئيسي إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة، علماً أنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى، وسيتم إصدار فاتورة محدثة.

وأفادت «الحج والعمرة» أن أولوية تسجيل رغبة الحج لمن لم يسبق له الحج، ويمكن للمتقدم الرئيسي للحج إضافة مرافق وتعيينه كمحرم؛ بشرط أن لم يسبق له الحج خلال السنوات الخمس السابقة، مضيفة أن في ما يخص المتقدم الرئيسي والمتقدمين المرافقين عند حجز إحدى باقات الحج التي تم طرحها، فإن أجر الباقة يحسب بعدد الأشخاص المضافين لقائمة المتقدمين.

وأكدت أن إضافة المتقدم من حجاج الداخل لـ10 اختيارات وباقات في المفضلة عند التسجيل، تساهم في زيادة فرصة ترشيحه للحج بحسب الرغبة وتوفر الشاغر في حملات حج هذا العام.

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