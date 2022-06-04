بوتين: القوات الروسية تهشم الأسلحة الأوكرانية مثل ثمار البندق

المصدر: موسكو – رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتطف موجز أذيع اليوم السبت من مقابلة إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت العشرات من الأسلحة الأوكرانية وإنها "تهشمها مثل ثمار البندق".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، التي كانت أول وسيلة إعلام تنشر مقتطفا من المقابلة، عن بوتين قوله ردا على سؤال عن الأسلحة الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا إن روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة وإنها بالفعل دمرت عشرات من قطع الأسلحة الأميركية.

لكن المقطع المقتطف من المقابلة التي ستذاع كاملة غدا الأحد أوضح أن بوتين كان يرد في حقيقة الأمر على سؤال مختلف لم يظهر مع المقطع.

وقال بوتين: "أنظمة دفاعنا الجوي تهشمها (الأسلحة الأوكرانية) مثل ثمار البندق".

ورغم أن نوع الأسلحة الفعلي المشار إليه غير واضح فإن روسيا تقول إنها دمرت الطائرات والصواريخ التي استخدمتها أوكرانيا في العمليات.

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