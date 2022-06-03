الصين «تعارض بشدة» المحادثات التجارية بين أميركا وتايوان

المصدر: بكين - أ.ف.ب

ندّدت الصين بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، على ما قال مسؤول في وزارة التجارة أمس، بعد يوم من إطلاق واشنطن مبادرة مع تايبيه تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة، غاو فينغ، للصحافيين: «الصين تعارض ذلك بشدة»، مضيفاً أن بكين «تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين أي دولة ومنطقة تايوان الصينية». وكانت تايوان قد نشرت طائرات مقاتلة لتحذير 30 طائرة أرسلتها الصين إلى منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.

ويُعد هذا التوغل، الذي حدث يوم الاثنين، هو الأكبر من نوعه من قبل الصين منذ يناير الماضي. وجاء ذلك بعد أيام من تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن للصين من غزو تايوان، وفي اليوم نفسه الذي زار فيه مسؤول أميركي تايوان لبحث الوضع الأمني مع القادة هناك.

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