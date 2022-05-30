بايدن يرفض تسليم أوكرانيا أسلحة قادرة على ضرب روسيا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.

وقال بايدن للصحافيين الاثنين: "لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا".

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت في الأيام الماضية أن واشنطن تحضر لتسليم أنظمة قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى إلى كييف بعد موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

لكن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي لم يؤكد إرسال هذه القاذفات من نوع "ام 270"- وهي آليات حديثة يسهل نقلها ويبلغ مداها 300 كيلومتر.

وتواجه القوات الأوكرانية حاليا صعوبات في دونباس حيث يتركز الهجوم الروسي حول مدن أساسية. وتقدمت القوات الروسية نحو وسط سيفيرودونيتسك التي تتعرض للقصف منذ أسابيع.

وطالب المسؤولون الأوكرانيون الغرب بالمزيد من الأسلحة. وقال ميكايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية على تويتر: "بعض شركائنا يتجنبون إعطاء الأسلحة اللازمة خوفا من حصول تصعيد.. تستخدم روسيا الأسلحة غير النووية الأثقل وتحرق الناس أحياء. قد يكون آن الأوان لتسليمنا قاذفات صواريخ بعيدة المدى".

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