جدري القردة يواصل مفاجأة العالم .. ويصل إلى فنلندا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يواصل مرض جدري القردة انتشاره عالميا، إذ أعلنت السلطات الصحية في فنلندا تسجيل أول صابة بهذا المرض على أراضيها.

وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو لدى رجل زار أوروبا".

وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، والمريض يتعافى".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أن مرض جدري القردة لن يتحول إلى وباء عالمي.

وأفادت المنظمة بتسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على بمرض جدري القردة على مستوى العالم‎.

يذكر أن مرض جدري القردة، هو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ورصدت منظمة الصحة العالمية تسجيل عدد من الإصابات، وأخرى مشتبه بها، منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 7 مايو، معظمها في دول أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وغيرها.

ففي بريطانيا، أبلغت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عن رصد 14 حالة إصابة جديدة بجدري القردة ، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المكتشفة إلى 70 منذ السابع من مايو.

وأبلغت اسكتلندا عن أول حالة إصابة بجدري القردة الاثنين، لكن لم يتم اكتشاف أي حالات في ويلز وأيرلندا الشمالية حتى الآن.

وقالت السلطات الصحية الإسبانية في منطقة مدريد، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 48، كلها تقريبا في العاصمة.

وفي البرتغال أضافت السلطات الصحية حالتين مؤكدتين، ليصل الإجمالي إلى 39.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود في البلاد ارتفعت إلى خمسة، من ثلاث سجلت في وقت سابق من الأسبوع.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية أنها رصدت عشر إصابات جديدة بجدري القردة في كيبيك، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15، متوقعة تسجيل مزيد من الحالات في مقاطعات أخرى.

كما سجلت الولايات المتحدة حالات بهذا المرض، حيث تأكدت حالة واحدة في ولاية ماساتشوستس وأربع حالات أخرى مرجحة (واحدة في نيويورك وواحدة في فلوريدا واثنتان في يوتا). وجميع المرضى رجال سافروا خارج الولايات المتحدة.

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