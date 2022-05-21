اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في هولندا

المصدر: لاهاي - رويترز

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في البلاد، بعد يوم من تأكيد أول حالة إصابة.

وقال المعهد الوطني للصحة في بيان "اكتشفنا عددا من الإصابات بمرض جدري القرود في هولندا".

ولم يقدم المعهد أرقاما محددة لعدد الإصابات ولم يعلن تفاصيل عن الأشخاص المصابين، لكنه قال إن مزيدا من المعلومات ستُعلن بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتم رصد أكثر من 100 حالة إصابة في أوروبا، فيما وصفته ألمانيا بأكبر تفش للمرض في المنطقة إلى الآن.

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