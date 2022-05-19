الصومال تشيد بعودة الوجود العسكري الأميركي إلى أراضيها

المصدر: مقديشو ■ أ.ف.ب

شكر الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، أول من أمس، نظيره الأميركي جو بايدن، على قراره إعادة الوجود العسكري إلى الصومال لمحاربة حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وقالت الرئاسة الصومالية في بيان على «تويتر»: «لطالما كانت الولايات المتحدة شريكاً موثوقاً به في سعينا لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب». وأعلن مسؤول كبير في الحكومة الأميركية مساء الإثنين للصحافيين، أن بايدن وافق على طلب من وزارة الدفاع بإعادة تمركز قوات أميركية في شرق إفريقيا، لإعادة تأسيس وجود عسكري صغير مستمر في الصومال.

بعد نحو 18 شهراً من انسحاب نحو 750 عسكرياً أميركياً كانوا منتشرين في الصومال، سيتمركز «أقل من 500» عسكري أميركي مجدداً في الصومال، وفق ما أضاف المسؤول الأميركي. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمر في عام 2020 قبيل انتهاء ولايته، بسحب القوات الأميركية من الصومال.

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