روسيا تعلن إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية

المصدر: موسكو – رويترز

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية، واحدة منها قرب جزيرة سنيك في البحر الأسود والأخريان في منطقتي ميكولايف وخاركيف، بينما تواصل صواريخها قصف أهداف في شرق البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مقاتلتين من طراز سو-25 قرب تجمعين سكنيين هما يفينيفكا في منطقة ميكولايف وفيليكا كوميشوفاخا في خاركيف، وأخرى من طراز سو-24 قرب جزيرة سنيك، التي حققت شهرة عالمية في الساعات الأولى من الصراع عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيين المتمركزين هناك طلبا لسفينة حربية روسية باستسلامهم.

وبعد قرابة ثلاثة أشهر على إرسال روسيا عشرات آلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لا تزال قوات روسية وأخرى مدعومة من موسكو تسيطر على منطقة من أوكرانيا بحجم اليونان تقريبا على بحر آزوف والبحر الأسود، وفي شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

وطُردت القوات الروسية من المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف في الشمال الشرقي في الأسبوعين الماضيين، وهي أسرع خسارة تتكبدها منذ طردها من مناطق حول كييف وشمال أوكرانيا في بداية أبريل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ روسية عالية الدقة أصابت موقعين قياديين في منطقة خاركيف الأوكرانية، كما أصابت أهدافا أخرى بينها مستودعات أسلحة وأماكن تتركز فيها القوات والمعدات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أنها شنت ضربات مماثلة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد والمواليتين لروسيا، كما دمرت طائرات مسيرة.

وتقول روسيا إن قواتها دمرت منذ بدء العملية العسكرية 168 طائرة و125 طائرة هليكوبتر و889 طائرة مسيرة و307 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3108 دبابات وعربات قتالية مدرعة أخرى.

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