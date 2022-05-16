مقطع فيديو يظهر قوات أوكرانية تتمكن من الوصول إلى الحدود الروسية

المصدر: كييف - د ب أ

أظهر مقطع فيديو مجموعة من القوات الأوكرانية وهي تشق طريقها إلى الحدود الروسية، لتسجل بذلك انتصارا رمزيا للدولة التي بدأت روسيا الحرب عليها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد، نحو 12 جنديا في مدينة خاركيف الواقعة بشرق البلاد، يصلون إلى نقطة حدودية أوكرانية.

ويشار إلى أن إقليم خاركيف، الذي تحمل عاصمته نفس الإسم، تعرض لبعض أعنف الهجمات الروسية خلال الأيام الأولى من الحرب، كما ظل التركيز عليه بعد أن أعادت القوات الروسية توجيه عملياتها في شرق أوكرانيا، بعد أن أحرزت تقدما طفيفا في باقي أنحاء البلاد.

وتعد حقيقة إمكانية القوات الأوكرانية القيام بمثل هذه العملية على الحدود، انتصارا نفسيا لجانبها. وقد أفادت القوات الأوكرانية بتسجيل انتصارات على الجانب الروسي في المنطقة لعدة أيام الآن.

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