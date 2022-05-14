رئيس البرلمان العربي يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، خلفا لفقيد الأمتين العربية والإسلامية الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وأعرب العسومي عن تمنياته الخالصة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكملها الابن البار الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها الذي لا ينضب.

وأعرب العسومي عن ثقة البرلمان العربي بأن الرصيد الضخم لمكانة ومحبة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي سيستمر وينمو مع القيادة الجديدة للبلاد، وداعيا الله عز وجل، أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخدمة الإمارات وشعبها وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية .

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