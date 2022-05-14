الهيئة الوطنية المصرية للصحافة تنعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: القاهرة - وام

نعت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" الذي أمضى حياته في خدمة دولة الإمارات والدفاع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية.

وقالت الهيئة - في بيان لها اليوم - إن العالم العربي والإسلامي لن ينسى مواقف الفقيد الوطنية الشجاعة على مدار تاريخه الحافل تجاه دول المنطقة في قضاياها المختلفة.

وتقدم الهيئة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الإمارات في مصابها الجلل وخسارتها العظيمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

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